Мишустина попросили ввести нулевой НДС на мандарины и елки для снижения цен на эти товары

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину предложили установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов, а также новогодних искусственных елок.

Как сказал автор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, такая мера поможет снизить цены на эти новогодние атрибуты, пишет ТАСС. Если проект одобрят, то реализацией должны будут заняться профильные органы исполнительной власти.

Даванков обратил внимание, что на новогодние елки и мандарины цены выросли больше всего. Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года мандарины подорожали на 80% или до 200 рублей за 1 кг, а искусственные елки – на 21% за то же самое время. При этом именно эти два товара считаются основными атрибутами для празднования Нового года.