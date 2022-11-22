Мишустин заявил об утверждении целевых заданий по обеспечению Вооруженных сил

В России сформированы и утверждены целевые задания по обеспечению Вооруженных сил, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Правительство РФ также определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.

Глава Кабмина также призвал активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании.

«У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании», – цитирует РИА Новости его выступление на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ, воинских формирований в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции.