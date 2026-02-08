news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 февраля 2026 13:32

Мишустин заявил об устойчивости российской экономики

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео корреспондент опубликовал в своем телеграм-канале.

«В первую очередь [российская экономика] – устойчива. Мы все социальные обязательства выполняем и будем выполнять», – отметил он.

Мишустин также подчеркнул, что власти совместно с Центробанком сознательно борются с инфляцией.

«Последствия этой борьбы – это инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59% за год», – добавил глава правительства.

По его словам, важно выполнять национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, чтобы поддерживать рост экономики.

#Михаил Мишустин #экономика России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026
Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

Иван Яковенко: «Шурале» Алины Насибуллиной выйдет в этом году. Может, и к юбилею Тукая»

7 февраля 2026