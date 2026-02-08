Мишустин заявил об устойчивости российской экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивости российской экономики. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео корреспондент опубликовал в своем телеграм-канале.
«В первую очередь [российская экономика] – устойчива. Мы все социальные обязательства выполняем и будем выполнять», – отметил он.
Мишустин также подчеркнул, что власти совместно с Центробанком сознательно борются с инфляцией.
«Последствия этой борьбы – это инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59% за год», – добавил глава правительства.
По его словам, важно выполнять национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, чтобы поддерживать рост экономики.