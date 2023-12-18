Мишустин заявил, что в СНГ есть все условия для чемпионатов по отдельным видам спорта

В странах СНГ созданы все условия, чтобы организовать предстоящие чемпионаты по отдельным видам спорта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

Он напомнил, что в России раз в два года организуют Игры стран СНГ. Первые прошли в Казани, а в 2023 году местом соревнования стал Минск.

«Такие традиции будем поддерживать, чтобы атлеты могли показать себя в честной борьбе и радовать своих болельщиков», – пообещал Мишустин.

По словам политика, важная составляющая сотрудничества в СНГ – это взаимодействие именно в области спорта. Он добавил, что подобное взаимодействие особенно важно на фоне его неприемлемой политизации.