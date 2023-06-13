Мишустин: За год на реализацию госпрограмм потратили 19 трлн рублей

Эффективность реализации государственных программ в России возросла – по итогам прошлого года она составила 95%, превысив показатели 2021 года. В целом за год на госпрограммы направили 19 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами Правительства.

«Следующий вопрос повестки — о реализации в прошлом году 49 государственных программ. По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Треть от общего числа выполнена практически полностью», — приводит пресс-служба Кабмина слова Мишустина.

Уровень исполнения программ составил 99,2%. Мишустин призвал не снижать заданного темпа, чтобы обеспечить развитие всех регионов страны, в том числе – обновление инфраструктуры.

Напомним, госпрограммы позволяют достигать приоритеты и цели государства в сфере социально-экономического развития.