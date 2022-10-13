Мишустин заявил о планах России стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла

По предварительным прогнозам, Россия может стать самым крупным экспортером подсолнечного масла в мире. При этом ее самообеспеченность масленичной продукцией в этом году составит более 200%, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Растут объемы производства масленичных культур. Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок», – передает его слова пресс-служба Кабмина РФ.

Он напомнил, что в этом году общий объем средств на субсидии для стимулирования производства масленичных культур составит свыше 4,8 млрд рублей. Ресурсы поступят в 43 региона России.

«Рассчитываем, что тем самым поддержим рентабельность в хозяйстве, и аграрии смогут не снижать объемы площадей под масленичные культуры и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет качественный широкий выбор необходимых им продуктов», – подчеркнул Мишустин.