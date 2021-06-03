Мишустин заявил, что Казань планирует приобрести электробусы у КАМАЗа

Казань планирует приобрести электробусы у КАМАЗа. Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на рабочем совещании в дирекции ПАО «КАМАЗА» в Набережных Челнах.

«В текущем году КАМАЗ заключил четвертый по счету, по-моему, самый большой контракт, на поставку 350 штук электробусов в Москву. Мы с Сергеем Анатольевичем Когогиным об этом говорили, и он собирается расширять круг заказчиков. Рустам Нургалиевич [Минниханов] сказал, что Казань собирается приобрести ряд электробусов», — заявил глава Правительства РФ.

Фото: Владимир Васильев

При этом он заметил, что КАМАЗу, как и многим другим предприятиям, «придется столкнуться с новыми серьезными вызовами — это вызовы будущего». «Это повышение экологических требований к автомобилям и соответственно снижение негативного воздействия на окружающую среду. Многие автомобильные концерны уже объявили о переходе к выпуску техники со сниженным углеродным следом, и с технической точки зрения ответы на такие вопросы прорабатываются», — уточнил Премьер-министр.

Мишустин добавил, что есть ряд решений, которые связаны с развитием электротранспорта и использованием водородных топливных элементов. «Сейчас в наших профильных министерствах ведется достаточно активная работа по подготовке такой концепции развития транспорта со сниженным углеродным следом», — продолжил он.

Однако, по его словам, необходимо учитывать особенности России — большие расстояния, сложные климатические условия, в том числе холода. «И, конечно, более высокая доступность бензина и дизельного топлива. В таких условиях понадобятся дополнительные усилия по формированию рынка и инфраструктуры. И среди них создание собственного производства силовой электроники для автомобилей», — подчеркнул глава Правительства.

Фото: Владимир Васильев

Мишустин сообщил, что как раз сегодня обсуждались технологические процессы, в которых необходимо интенсивно развивать использование собственной электроники и наращивать систему управления. Речь идет о системе управления производством, проектировании и создании таких технологических процессов, которые от «базовых микрокомпонентов до программного обеспечения будут сделаны в России».

«И мы говорили о том, какую роль должны играть центры компетенций, включая такие мощные инженерные центры, как центр КАМАЗа. Все это должно помочь запуску высокотехнологичных производств в целом ряде отраслей и обеспечить быструю проработку идей, реализацию решений в сфере электротранспорта и в целом в сфере разработки новых технологических машин и оборудования. КАМАЗ является лидером в этой сфере», — заключил Премьер-министр.