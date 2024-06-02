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Мишустин заверил, что давление Запада не помешает РФ реализовать нацпроекты
Россия реализует новые национальные проекты даже в условиях санкционного давления Запада. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, чей комментарий опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Премьер-министр назвал выполнение этих задач реалистичным.
Он подчеркнул, что и Президент РФ Владимир Путин, и правительство практически занимались стратегическим планированием на шесть лет вперед.
Мишустин заверил, что к сентябрю правительство в деталях доложит про мероприятия, проводимые в рамках новых нацпроектов, их финансирование, а также про дефицит и риски, которые могут возникнуть при их реализации.
Он также считает, что в целом задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, власти решат эффективно. Уже в ближайшие два месяца пройдет целая серия стратегических сессий правительства, добавил Мишустин.
Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина. Причем в этом году, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства объявил о запуске 5 новых нацпроектов — «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных».
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