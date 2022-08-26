Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на РФ, несмотря на их «негативную отдачу»

Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Беларусь, несмотря на то, что получают «негативную отдачу» от рестрикций. Об этом российский Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы», — цитирует главу российского Кабмина РИА Новости.

Мишустин отметил, что из-за ограничений расшатывается международная экономическая и торговая система.

В то же время свою эффективность доказал Евразийский экономический союз. Так, за первый квартал 2022-го объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%, в первом полугодии наблюдается рост сельхозпроизводства, выпуска промышленных товаров, уровень безработицы снизился на треть.

Премьер добавил, что Запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, при этом «хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.