Мишустин: За четыре месяца производство грузовиков на КАМАЗе выросло почти на 40%

За четыре месяца с начала 2021 года производство грузовиков на КАМАЗе выросло почти на 40%. Об этом заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на рабочем совещании в дирекции ПАО «КАМАЗА» в Набережных Челнах.

«Президент и Правительство очень активно поддерживают автопром, — сказал Премьер-министр РФ. — Результаты помощи хорошо видны по работе предприятий КАМАЗа. За первые четыре месяца 2021 производство грузовиков здесь выросло почти на 40%. И КАМАЗ остается безусловным лидером в своем сегменте и серьезно системно расширяет свой экспорт».

Мишустин подчеркнул, что как и многие другие отрасли автопром активно восстанавливается, «преодолевает последствия снижения с курса из-за коронавируса».

«Люди покупают легковые автомобили, а организации — грузовики, строительную и коммунальную технику. Это одна из отраслей, где позитивная динамика влияет на большое количество смежных отраслей и имеет большой мультипликативный эффект, способствует повышению занятости, обновлению технологий и появлению новых технологий», — отметил он.

Премьер-министр РФ уточнил, что для поддержки автопрома реализуется три специальных программы — льготного кредитования, льготного лизинга и субсидирования газомоторной техники.

«Примерно каждая 11-я новая машина в России продается благодаря этим мерам. Из 581 тыс. штук по трем программам стимулирования было продано 54 тыс. за январь — апрель этого года», — заметил Мишустин, добавив, что существенную поддержку получает и КАМАЗ.

Так, по его словам, через компанию «Ростех» было выделено 4 млрд рублей. Кроме того, значительные ресурсы направлялись на поддержку лизинга, уплату процентов, кредитов и др.

«Кредитные ресурсы очень важны для компании КАМАЗ, потому что большое количество зарубежных партнеров собираются приобретать новую технику и кредитные ресурсы очень необходимы. Мы также помогли со снижением затрат на транспортировку в производстве машин, работающих на газе», — заключил глава Правительства РФ.