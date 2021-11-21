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Ру Тат
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Официальная хроника
21 ноября 2021  12:27

Мишустин: За 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных ведомств в мире

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Налоговая система в России имеет многовековую историю и играет важную роль в развитии страны. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал в поздравительной телеграмме по случаю Дня работника налоговых органов.

«За более чем 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире, лидера цифровой трансформации и инноваций», — цитирует Премьер-министра пресс-служба Кабмина.

Мишустин отметил, что сегодня создана уникальная цифровая экосистема, которая применяет новые подходы в налоговом администрировании и развивает аналитику. Удобные инструменты, онлайн-сервисы и мобильные приложения упрощают процедуру взаимодействия бизнеса и людей с органами госвласти и повышает открытость работы ведомства. 

«Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности увеличиваются налоговые поступления в бюджет, решаются важные задачи, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение благосостояния и качества жизни миллионов наших граждан», — подчеркнул Премьер-министр.

Ранее поздравительнуе телеграмму направил Президент России Владимир Путин.

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