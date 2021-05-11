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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  13:18

Мишустин выразил соболезнования родным и близких погибших в Казани

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию №175. 

«Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близких погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия, стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», — сказал Премьер-министр РФ, открывая совещание.

«Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря — это огромное горе», — добавил Мишустин.

После этого Премьер попросил собравшихся почтить память погибших. Участники заседания встали на время минуты молчания.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.

михаил мишустин ЧП в казанской школе
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