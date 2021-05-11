Мишустин выразил соболезнования родным и близких погибших в Казани

Председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию №175.

«Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близких погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия, стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», — сказал Премьер-министр РФ, открывая совещание.

«Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря — это огромное горе», — добавил Мишустин.

После этого Премьер попросил собравшихся почтить память погибших. Участники заседания встали на время минуты молчания.

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, 21 находится в различных больницах.