Мишустин: Выполнение текущих задач по нацпроектам в среднем близко к 100%

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Средний уровень выполнения текущих задач по национальным проектам в России близок к 100%. Об этом на совещании, посвященном их реализации, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Совещание было посвящено предварительным итогам реализации нацпроектов за прошедшие пять лет. За это время произошли положительные изменения практически во всех сферах жизни населения, регионов и государства в целом.

«Это хорошо видно в том числе по динамике роста валового внутреннего продукта. Он увеличивается, несмотря на текущие вызовы», — обратил внимание Мишустин.

В течение этого времени на реализацию нацпроектов в стране направлено порядка 21 трлн рублей, из них 3 трлн направлено из федерального бюджета в 2023 году.

Так, отметил глава Правительства, за пять лет в стране создано и модернизировано порядка 5,5 тыс. медицинских подразделений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, отделений по лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По стране открыто 22 новые больницы, еще 36 находятся в процессе строительства.

Начало работать более 1 тыс. новых школ в общей сложности на 670 тыс. мест, 700 лабораторий. Около 7 тыс. аспирантов получили гранты на реализацию научных и научно-технических проектов.

В новое жилье из аварийных домов переселились около 600 тыс. россиян, благоустроено несколько десятков тысяч общественных территорий.

В экономической сфере активно развивается инфраструктура, оказывается поддержка малому бизнесу, достигнуты улучшения в части производительности труда и расширения экспортаю

«В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подытожил Премьер.

Напомним, что национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.