Мишустин: Выделят 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК, просьба довести до аграриев

Российское правительство поддержит льготные кредиты для агропромышленного комплекса. На эти цели выделят 20 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политик уточнил, что данная мера должна помочь российским аграриям получать займы для инвестиций и на короткий срок по низким ставкам.

Также глава правительства добавил, что выделяемые деньги можно будет использовать для проведения сезонных полевых работ. Такая возможность крайне важна, так как на текущий момент в регионах РФ уже стартовала подготовка к весенней посевной кампании, пишет РИА Новости.

Он также попросил членов правительства проконтролировать выполнение поставленной задачи, подчеркнув, что деньги нужно оперативно довести до аграриев.

Уточняется, что деньги помогут сельхозпроизводителям также привлечь на льготных условиях около 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ и реализацию инвестиционных проектов.

Напомним, что программу льготного кредитования для аграриев запустили в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке.