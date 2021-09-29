Мишустин возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 225-летия А. С. Пушкина

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин возглавит комитет по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятия пройдут в 2024 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Заместителем главы оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Участие в организации мероприятий также примут министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие.

«Оргкомитет был учрежден по указу Президента России Владимира Путина, который поставил Правительству РФ задачу в ближайшее время представить план мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты, и определить источники их финансирования», – отмечается в тексте.

5 июля 2021 года российский лидер подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, о чем сообщало ИА «Татар-информ».