Мишустин, Володин и Комаров прислали поздравления Президенту РТ к 9 Мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и Полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направили поздравительные открытки Президенту Татарстана Рустаму Минниханову ко Дню Победы.

«9 мая мы с особыми чувствами благодарности и глубокого уважения чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто прошел через страшные тяготы и испытания, самоотверженно сражался на фронтах, трудился в тылу. Склоняем головы перед мужественными и сильными духом героями, которые спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили будущим поколениям мир. Быть наследниками победного поколения — большая честь и огромная ответственность. И мы сделаем все, чтобы подвиги героев не забыли, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей стране», — написал в поздравлении Мишустин.

Председатель Госдумы РФ в своем послании отметил, что 9 Мая — это символ единства и силы духа российского народа.

«Мы гордимся подвигом поколения победителей, героями, защитившими нашу страну, освободившими мир от фашизма», — подчеркнул Володин.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров написал, что победители Великой Отечественной войны — воины Красной Армии отстояли право на жизнь и независимость. Они подарили будущее всем следующим поколениям.

«B День Победы мы чествуем героев, кто погиб, кто работал в тылу, кто возрождал нашу Родину. И всегда будем помнить каждого. Ветераны — пример для нас и наших детей, мы стараемся быть достойными их подвига. Пусть наше небо будет безоблачным, пусть Россия процветает всегда!» — написал Комаров.