Мишустин: Власти России помогут артистам, которые пострадали из-за поддержки спецоперации

Россия поможет деятелям культуры, которые подверглись бойкоту из-за поддержки спецоперации на Украине. Каждый из них может рассчитывать на поддержку Кабмина, подчеркнул Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции «Справедливая Россия — За правду».

Об этом он заявил после критики в адрес министра культуры России Ольги Любимовой, которая, по мнению лидера партии Сергея Миронова придерживается «непонятного молчания» относительно этой ситуации.

«Я не согласен категорически с оценками по Министерству культуры. И, в частности, с Ольгой Борисовной Любимовой мы не просто ведем работу над ситуацией, а в постоянном контакте находимся с деятелями культуры, которые по тем или иным ситуациям подвергаются бойкотированию из-за своей твердой гражданской позиции», — заметил Мишустин.

По его словам, «любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как Правительства РФ, так и министра». Бойкот, которому они подверглись является ценой за независимость и свободу России.

«В частности, ищем равноценную замену контрактам с всемирно известными оркестрами, с ангажементом на ведущих мировых площадках. Вот такая, простите, цена, которую мы платим за свободу и независимость нашей родины, за свободу принадлежать к великой русской культуре, за творческую свободу», — сказал Премьер.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого многие страны начали ужесточать антироссийские санкции, которые затронули не только экономику, но и спорт, туризм, культуру и множество других сфер.