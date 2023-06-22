Мишустин: Важно сохранить традиции «Туполева» и воплощать в жизнь новые разработки

Важно сохранить традиции объединения «Туполев» и воплощать в жизнь новые идеи и разработки. Об этом заявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с работниками Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

«Мы объездили очень много заводов, которые участвуют в кооперации по производству самолетов, это заводы на Дальнем Востоке, в центре России. Мы знаем про Казанский авиационный завод очень много, но сейчас вживую увидели, что производите и как работаете. У вашего предприятия очень много перспектив», – сказал Премьер-министр РФ рабочим.

По мнению Мишустина, современное производство подразумевает еще и создание комфортной среды для работников предприятия, поэтому важно благоустройство территории завода. «Казань – красивый город, и многое для этого сделано. Смысл этих работ в том, чтобы людям нравилось, чтобы люди хотели в том числе прийти на завод, потому что красиво вокруг», – отметил он.

Во время общения сотрудники завода поинтересовались у Председателя Правительства РФ программами по обеспечению жильем работников ОПК, перспективами подготовки кадров и привлечением молодежи в рабочие профессии.

«Для работников ОПК мы субсидируем стоимость арендного жилья до половины. В Татарстане 17 организаций, которые участвуют в этой программе. Надо посмотреть, в какой кооперации участвует ваше предприятие, подумать, как привлечь в эту программу», – подчеркнул Мишустин.

На Казанском авиационном заводе Премьер-министр РФ ознакомился с реализацией масштабной программы модернизации и техперевооружения производства, посетил производственные цеха.

В настоящее время на предприятии производятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и пассажирские самолеты Ту-214, проводится ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.