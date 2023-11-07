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Мишустин: В российском ИТ-ландшафте остаются пока не закрытые ниши
В российской сфере информационных технологий существуют свободные ниши, которые нужно заполнить. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на стратегической сессии, посвященной переходу промышленности на отечественную цифровую систему поддержки полного жизненного цикла изделий.
«Остаются белые пятна в нашем IT-ландшафте. Это пока не закрытые ниши. Например, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, фотоники, оптимизированного контроля качества. И в целом надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий», – заявил глава Кабмина.
Он подчеркнул, что нужно наращивать кооперацию в рамках крупных проектов, в то же время сохраняя рынок и здоровую конкуренцию. Также Мишустин отметил, что необходимо определить единые правила и форматы обмена данными, утвердить стандарты, создать интеграционную шину для всех отечественных разработок для упрощения взаимодействия различных платформ.
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