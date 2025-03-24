Мишустин: В России утвердили стратегию демографической политики до 2036 года

В России в рамках нацпроекта «Семья» утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. По словам главы правительства Михаила Мишустина, цель программы – решить демографическую проблему, чтобы в России «рождалось больше малышей», а в стране создавались условия для роста и развития деток.

Мишустин отметил, что в России будут совершенствовать помощь родителям, а также будущим мамам и папам, создавать возможности для работы или учебы после рождения ребенка, улучшать жилищные условия, а также повышать качество и доступность медицинской помощи.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предполагается в рамках стратегии увеличить ожидаемую продолжительность жизни, увеличить количество многодетных семей и снизить их уровень бедности, а также повысить суммарный коэффициент рождаемости.

Также среди задач стратегии: укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности, мотивировать россиян придерживаться ЗОЖ, создать условия для своевременной профилактики заболеваний, улучшить систему поддержки семей с детьми и укрепить репродуктивное здоровье россиян.

Еще, как добавила Голикова, в России будут развивать госсервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.