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Руc Тат
Экономика 2 ноября 2023 16:25

Мишустин: В России на льготные автокредиты выделят 30 млрд рублей до 2026 года

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Правительство России продлило программу льготного автокредитования до 2026 года. Так, за следующие три года на реализацию такой поддержки выделят 30 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, что подобная льгота дает возможность получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан.

Также власти расширили и действие этой программы. Согласно принятым поправкам, теперь воспользоваться предложением смогут граждане с инвалидностью, медработники, учителя, а также участники СВО и члены их семей.

В программе участвуют автомобили марок «ВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», Haval, произведенные на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Также власти увеличили до 35% скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы. Однако ее размер не должен превышать 925 тыс рублей.

Мишустин надеется, что принятая господдержка поможет россиянам приобрести автомобили.

#Михаил Мишустин #кредиты #автомобиль
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