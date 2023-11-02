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Мишустин: В России на льготные автокредиты выделят 30 млрд рублей до 2026 года
Правительство России продлило программу льготного автокредитования до 2026 года. Так, за следующие три года на реализацию такой поддержки выделят 30 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Напомним, что подобная льгота дает возможность получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан.
Также власти расширили и действие этой программы. Согласно принятым поправкам, теперь воспользоваться предложением смогут граждане с инвалидностью, медработники, учителя, а также участники СВО и члены их семей.
В программе участвуют автомобили марок «ВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», Haval, произведенные на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Также власти увеличили до 35% скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы. Однако ее размер не должен превышать 925 тыс рублей.
Мишустин надеется, что принятая господдержка поможет россиянам приобрести автомобили.
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