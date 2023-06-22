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Мишустин: В России до 2030 года будет произведено свыше тысячи гражданских самолетов
Программа развития авиатранспортной отрасли России предусматривает, что до 2030 года будет произведено свыше тысячи гражданских воздушных судов. Об этом сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании в Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев».
«Здесь особая роль у Казанского авиационного завода, который в течение полутора лет, к 2025 году, должен выйти на производство десяти Ту-214 в год», – сказал глава Правительства РФ.
Главное преимущество этой модели – полная оснащенность отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А, подчеркнул он.
Премьер-министр РФ добавил, что важно наращивать строительство таких лайнеров. «Мы сегодня говорили с пилотами Ту-214. Они сказали, что у них не вызывает сомнений надежность этого самолета», – заметил он.
По словам Мишустина, Правительство России оказывает авиационной отрасли максимальную поддержку. В частности, реализуется отдельная государственная программа, на мероприятия которой в этом году предусмотрено 40,5 млрд рублей и примерно столько же на следующий год.
«Эти средства пойдут в том числе на модернизацию производства, на создание перспективных двигателей и другие проекты», – заявил он.
Субсидируются также научно-исследовательские и конструкторские работы по приоритетным направлениям авиастроения. В трехлетнем бюджете на эти цели заложили более 90 млрд рублей, из них на этот год – около 37 млрд рублей.
Видео: Правительство России
Председателю Правительства РФ представили план масштабной реконструкции завода имени С.П.Горбунова, благодаря которой будут увеличены темпы производства Ту-214. В частности, выпуск до десяти самолетов в год к 2025 году с возможностью дальнейшего увеличения до 20 самолетов в год к 2027 году.
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что большая работа уже проведена Казанским авиационным заводом.
«Все объекты для решения обозначенных задач под контролем. Самое главное – сдаем большой цех, где сможем развернуть производство самолетов Ту-214. Финансовые вопросы решим. Детально проработали, где и какое оборудование закупается, какие нужны помещения и здания. Мы это возьмём под контроль и будем реализовывать», – отметил он.
Минниханов также не исключил возможность ускорения сроков по расширению производства Ту-214.
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