Мишустин в режиме онлайн проголосовал на выборах Президента России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме онлайн проголосовал на выборах Президента страны. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«Дорогие друзья, еще два дня мы все можем принять участие в выборах Президента РФ. Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно – в текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны», – сказал после голосования Председатель Правительства.

Он поблагодарил всех избирателей, уже выполнивших свой гражданский долг, за участие в значимом для страны событии и обратился к остальным гражданам с просьбой проголосовать.

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений. Сделайте свой выбор ради своих близких и ради развития страны», – заключил Мишустин.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первый день свой голос на выборах отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.