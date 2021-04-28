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Ру Тат
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28 апреля 2021  11:42

Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
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Глава Правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В ходе заседания главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований.

Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.

Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при союзе и приглашенные гости.

 

Фото: пресс-служба Правительства

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