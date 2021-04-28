Мишустин в Казани обсудит углубление интеграции в ЕАЭС

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин с 29 по 30 апреля примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят «актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе».

Также особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований, говорится в сообщении.