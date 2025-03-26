Мишустин в Госдуме рассказал о реализации национальных проектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Одним из ключевых инструментов работы Правительства России были и остаются национальные проекты, которые направлены на создание комфортных условий жизни граждан. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе, сообщает пресс-служба кабинета.

По словам Премьера, Правительству удалось сформировать эффективную систему управления нацпроектами, которая дала возможность контролировать «их в режиме практически онлайн».

«Как результат – завершившиеся национальные проекты выполнены», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Во многом этого удалось добиться, добавил он, с учетом обратной связи от граждан: на основе их мнения оперативно осуществлялась корректировка принятых мер.

Отдельно глава Правительства остановился на новых национальных проектах.

«Девятнадцать новых нацпроектов уже утверждены. Погрузили в них наиболее значимые мероприятия, способные дать максимальный эффект. Предусмотрели конкретные показатели. И с января мы приступили к их реализации по всей стране», – напомнил Мишустин (цитата по ТАСС).