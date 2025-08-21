Мишустин в беседе с Миннихановым отметил лидерство Казани по качеству городской среды

Казань входит в тройку лидеров страны по качеству городской среды, а республика в целом является одним из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая состоялась в рамках визита председателя Правительства РФ в Казань на Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил Михаила Мишустина за выбор Казани в качестве площадки для проведения форума, а также за его личное участие в мероприятии. Он подчеркнул, что Татарстан накопил значительный опыт в реализации проектов на территории малых городов и сельских поселений, и представил доклад о социально-экономическом развитии региона.

По его словам, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, экономика республики продолжает демонстрировать рост. По итогам 2024 года валовый региональный продукт составил 5,2 трлн рублей, а за первые семь месяцев текущего года показатель увеличился еще на 2,6 %.

Основным драйвером роста стала промышленность: предприятия республики последовательно реализуют масштабные программы развития. В частности, речь идет о запуске установки гидрокрекинга-2, производстве кормовой добавки из метана, а также о строительстве олефинового комплекса «ЭП-600» на базе «Нижнекамскнефтехима».

Минниханов также подчеркнул значение особых экономических зон. Он напомнил об успехах ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» и выразил благодарность за принятое решение о создании новой зоны «Зеленая долина», где планируется реализация шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий. Кроме того, он отметил, что за последние пять лет Фонд развития промышленности оказал поддержку 60 предприятиям республики на общую сумму 45,7 млрд рублей.

Говоря о сельском хозяйстве, Минниханов сообщил, что Татарстан занимает третье место в России по валовой продукции отрасли и первое место по производству молока – 2,3 млн тонн в год.

Михаил Мишустин в ходе встречи отдельно акцентировал внимание на системе образования, отметив значительные усилия республики в подготовке кадров, развитии инженерных школ и обновлении инфраструктуры. В ответ Минниханов сообщил, что в Татарстане при активной поддержке федерального центра создан научный центр мирового уровня, шесть передовых инженерных школ и сеть молодежных лабораторий.

По его словам, в регионе продолжается строительство современных кампусов и корпоративных научно-технических центров, а накануне в Казани было открыто новое общежитие для студентов аграрного университета.

Раис республики также напомнил, что в Татарстане более 15 лет реализуются республиканские программы в области строительства и капитального ремонта. В 2024 году действует 48 программ, охватывающих все районы республики. Кроме того, началась реализация новой программы по модернизации объектов ЖКХ, первый этап которой предполагает финансирование в размере 8,5 млрд рублей.

Отдельное внимание Минниханов уделил реализации национальных проектов. В 2024 году на эти цели было направлено 47 млрд рублей, что позволило построить 311 социальных объектов. В текущем году в рамках нацпроектов планируется строительство и капитальный ремонт еще 456 объектов.

В числе приоритетных направлений также остается развитие дорожной инфраструктуры. Михаил Мишустин поинтересовался модернизацией международного аэропорта «Казань». В ответ Минниханов отметил, что в последние годы дорожный каркас республики существенно укрепился: строятся новые участки М12, обходы Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму, дорога «Алексеевское – Альметьевск». В 2024 году в Татарстане будет построено и отремонтировано свыше 1,5 тыс. км дорог.

Что касается аэропорта, то, как подчеркнул Раис республики, объем пассажирских перевозок за пять лет вырос на 40 %. В Казани уже построен новый перрон, а сейчас ведется строительство современного терминала, рассчитанного на обслуживание почти 6 млн пассажиров в год.