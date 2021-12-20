Мишустин: В 2022 году функционал портала госуслуг будет значительно расширен

Со следующего года количество сервисов, доступных россиянам на сайте «Госуслуги», значительно увеличится. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Там появится еще более ста региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», — сказал Председатель Правительства на совещании со своими заместителями.

Новые опции будут связаны с оформлением некоторых пособий на детей, проведением техосмотра автомобилей, приемом налоговых деклараций, регистрацией прав на недвижимость, аттестацией педагогов муниципальных и частных школ, предоставлением бесплатного жилья и другими вопросами.

«Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город», — отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что прежде эти услуги были доступны только на онлайн-площадках регионов и сайтах профильных ведомств, либо даже вообще не оказывались в электронном формате.

Интернет-портал «Госуслуги» работает с 2009 года. На нем на сегодняшний день зарегистрировались 126 млн россиян.