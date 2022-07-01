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Политика
1 июля 2022  22:47

Мишустин утвердил выход России из ряда соглашений Совета Европы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление российского Правительства о прекращении участия России в нескольких соглашениях Совета Европы.

Из документа, следует, что с 16 марта 2022 года Россия выходит из: 

  • Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»);
  • Частичного соглашения 1990 года, учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право;
  • Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
  • Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);
  • Европейской аудиовизуальной обсерватории;
  • Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы;
  • Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы;
  • Расширенного частичного соглашения Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Напомним, 15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы. После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

#совет европы #Михаил Мишустин
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