Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России
Правительство утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортной отрасли РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Внесение изменений в стратегическое направление возможно не более одного раза в год», – сказано в документе.
Целями являются оказания качественных госуслуг населению, повышение качества транспортно-логистических услуг (повышение доступности и снижение стоимости), развитие бесшовных внутрироссийских и международных перевозок и снижение нагрузки на окружающую среду посредством цифровизации.
Срок реализации стратегического направления – 2030 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»