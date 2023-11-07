Мишустин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России

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Правительство утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортной отрасли РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Внесение изменений в стратегическое направление возможно не более одного раза в год», – сказано в документе.

Целями являются оказания качественных госуслуг населению, повышение качества транспортно-логистических услуг (повышение доступности и снижение стоимости), развитие бесшовных внутрироссийских и международных перевозок и снижение нагрузки на окружающую среду посредством цифровизации.

Срок реализации стратегического направления – 2030 года.