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Общество 7 ноября 2023 21:24

Мишустин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России

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Мишустин утвердил стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Правительство утвердило стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортной отрасли РФ. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Внесение изменений в стратегическое направление возможно не более одного раза в год», – сказано в документе.

Целями являются оказания качественных госуслуг населению, повышение качества транспортно-логистических услуг (повышение доступности и снижение стоимости), развитие бесшовных внутрироссийских и международных перевозок и снижение нагрузки на окружающую среду посредством цифровизации.

Срок реализации стратегического направления – 2030 года.

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