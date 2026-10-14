Мишустин утвердил состав оргкомитета по празднованию 150-летия Габдуллы Тукая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Правительство Российской Федерации образовало организационный комитет по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая и утвердило его состав. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сопредседателями оргкомитета стали помощник Президента РФ Владимир Мединский (по согласованию) и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ответственным секретарем комитета назначена статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

В состав оргкомитета вошли представители федеральных ведомств, руководители учреждений культуры и образования, а также главы ряда регионов. Среди них – министр культуры РФ Ольга Любимова, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ректоры МГУ и СПбГУ Виктор Садовничий и Николай Кропачев, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров и другие.

Документ издан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2026 года №303 «О праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая».