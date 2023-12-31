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Общество 31 декабря 2023 22:05

Мишустин утвердил состав делегации на 95-ю сессию Комитета по права ребенка в Женеве

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав российской делегации для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка, которая пройдет 20-24 января 2024 года в Женеве. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Делегацию возглавит заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Всего в составе более 20 человек.

#Михаил Мишустин
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