Мишустин утвердил состав делегации на 95-ю сессию Комитета по права ребенка в Женеве

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав российской делегации для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка, которая пройдет 20-24 января 2024 года в Женеве. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Делегацию возглавит заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Всего в составе более 20 человек.