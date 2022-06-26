Мишустин утвердил правила предоставления господдержки по проекту «Генеральная уборка»

Федеральный проект «Генеральная уборка» включен в государственную программу «Охрана окружающей среды». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«[Новация] позволит запустить субсидирование специально отобранных экологических проектов», — отметили в пресс-службе Кабмина.

Согласно документу, теперь российские регионы смогут получить средства на условиях софинансирования для ликвидации незаконных свалок и заброшенных промпредприятий.

На мероприятия в 2022-2024 годах предусмотрено выделить из федерального бюджета 20 млрд рублей, их направят на обследование и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидацию наиболее опасных из них. По итогам первых обследований решено ликвидировать свалки, резервуары для хранения химикатов, нефтешламовые амбары в некоторых российских регионах.