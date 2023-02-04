Мишустин утвердил порядок ведения реестра сельскохозяйственных земель

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте Правительства.

«Этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», – пояснили в Кабмине.

Реестр будет включать полный объем достоверных систематизированных сведений о состоянии и использовании земель сельхозназначения, о расположенных там участках и зданиях. Предоставлять сведения для внесения будут организации, подведомственные Минсельхозу РФ, органы власти и «Роскосмос».

Собственники и арендаторы земельных участков смогут получать сведения о своих участках из реестра бесплатно – через Госуслуги.