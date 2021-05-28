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Ру Тат
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28 мая 2021  17:12

Мишустин утвердил порядок субсидирования чартерных рейсов по России

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Стоимость чартерных рейсов в города РФ, популярные у туристов, снизится благодаря спецпрограмме поддержки туроператоров, которые используют нерегулярные рейсы. Правила утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму», – сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно постановлению, будет возмещено 50% затрат на организацию чартера. Компенсацию получат компании, которые для перевозки туристов будут использовать не менее шести парных рейсов по одному маршруту. При этом количество перевезенных пассажиров должно быть более 300 человек.

Решение о запуске спецпрограммы было принято на встрече Мишустина с представителями туротрасли во время визита в Алтай.

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