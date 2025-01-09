Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство России завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Документ должен стать главным ориентиром в работе Правительства страны, министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер, он определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет.

В документе увязаны друг с другом указ главы государства о национальных целях, 19 сформированных Правительством национальных проектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, дорожные карты.

«В плане учтены все действующие инструменты государственной политики, предусмотрены индикаторы достижения поставленных задач, определены зоны ответственности всех участников процесса», — отметили в пресс-службе Правительства.

Для оперативного реагирования на возможные вызовы (в том числе в условиях санкций) подготовлена «гибкая цифровая модель управления реализацией намеченных мероприятий». Она, в частности, позволит выявлять и анализировать причины отклонений от намеченной траектории, получать обратную связь от граждан и региональных властей.

Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей. Им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер, уточнили в Правительстве.

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.