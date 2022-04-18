Мишустин утвердил отставку замминистра транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Кирилла Богданова. Чиновник подал заявление об отставке по собственному желанию, следует из распоряжения правительства.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — указано в документе.

Распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ноябре 2020 года министром транспорта РФ Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Через месяц Савельев на пост замминистра назначил своего бывшего заместителя Кирилла Богданова.

В Минтрансе РФ топ-менеджер занялся цифровизацией. В «Аэрофлоте» он также отвечал за информационные технологии.