Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Мобилизованным гражданам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, также продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новация касается и предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.

Согласно документу, для уплаты налогов и страховых взносов отстрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы, для предоставления налоговых деклараций —до 25-го числа.

Граждане смогут выплатить накопившуюся задолженность в рассрочку — первый платеж составит 1/6 всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.