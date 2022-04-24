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Наука и образование
24 апреля 2022  12:17

Мишустин утвердил обновленный состав ВАКа

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав Высшей аттестационной комиссии. Ее состав обновился на 58%, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В состав комиссии вошли 149 человек. Ее председателем остался ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. 

У него будет четыре заместителя: 

  • директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова Сергей Куцев;
  • ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХИГС) Владимир Мау;
  • председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко
  • научный руководитель Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов.

Сам документ опубликуют позднее. В нем можно будет увидеть имена всех, кто вошел в состав комиссии.

Отдельным распоряжением Правительство утвердило состав президиума ВАК, созданного только в феврале 2022 года. Он будет заниматься оперативным решением вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.

#Михаил Мишустин #Правительство РФ
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