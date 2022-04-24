Мишустин утвердил обновленный состав ВАКа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав Высшей аттестационной комиссии. Ее состав обновился на 58%, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В состав комиссии вошли 149 человек. Ее председателем остался ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

У него будет четыре заместителя:

директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова Сергей Куцев;

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХИГС) Владимир Мау;

председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко

научный руководитель Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов.

Сам документ опубликуют позднее. В нем можно будет увидеть имена всех, кто вошел в состав комиссии.

Отдельным распоряжением Правительство утвердило состав президиума ВАК, созданного только в феврале 2022 года. Он будет заниматься оперативным решением вопросов государственной научной аттестации, возникающих в период между заседаниями комиссии.