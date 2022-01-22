Мишустин утвердил нового оператора ГИС ЖКХ

Модернизацией ГИС ЖКХ будет заниматься АО «Оператор информационной системы», полномочия были переданы от АО «Почта России». Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый оператор должен будет улучшить функционал сервиса, чтобы гражданам было проще и удобнее им пользоваться. Так, на базе информационной системы будет создана единая цифровая платформа учета данных о ЖКХ, а также будет разработано мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ через телефон.

Также планируется интегрировать систему с другими — региональными и муниципальными — и с порталом госуслуг.

Расширить функционал Правительству поручил Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кабмина.