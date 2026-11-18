Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда национальных и федеральных проектов, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно полученной информации, глава Минтранса Дмитрий Ядров будет курировать нацпроект «Эффективная транспортная система» и утвержден его руководителем.

Вице-премьер Андрей Никитин будет курировать нацпроекты «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы». Руководство федеральными проектами «Развитие опорной сети морских портов» и «Развитие опорной сети внутренних водных путей» закреплено за замминистра транспорта Александром Пошиваем.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин утвержден руководителем федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», замминистра Валентин Иванов уполномочен руководить проектом «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации». Замминистра Борис Ташимов будет руководить проектом «Цифровая трансформация транспортной отрасли», а руководство проектом «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли» закреплено за первым замминистра Константином Пашковым.