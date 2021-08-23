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Ру Тат
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23 августа 2021  15:06

Мишустин утвердил концепцию развития электромобилей в России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении Правительством России концепции развития электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет, передает радио Sputnik.

В принятый документ включены практически все виды автомобилей.

Мишустин отметил, что для развития рынка электромобилей в России необходимо сформировать развитую инфраструктуру зарядных станций и наладить выпуск больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов. 

Он рассказал о том, что ряд государств уже изъявили желание отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

«Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, — будущее. И нам также нужно активно развивать это направление. Тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть», — считает Председатель правительства РФ. 

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в одном из дворов города Казань появится станция для зарядки электромобилей.

#михаил мишустин #электромобили
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