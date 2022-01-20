Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта в стране до 2030 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

Документ разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Программа нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни.

Согласно концепции, в регионах страны появятся школьные спортивные лиги, детские спортивно-оздоровительные лагеря, модульные бассейны и площадки с уличными тренажерами в шаговой доступности. Также общеобразовательные организации и спортшколы обеспечат новой материально-технической базой.

«К этой работе будем привлекать малый и средний бизнес. Для этого у нас есть федеральный проект „Бизнес-спринт“, подготовленный по одноименной стратинициативе», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.