Мишустин утвердил концепцию формирования культуры информационной безопасности россиян

В России официально утверждена концепция формирования и развития культуры информационной безопасности граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемую концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Реализацией концепции будет заниматься Минцифры РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами. Исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано учитывать положения концепции при формировании и осуществлении региональных программ в сфере информационной безопасности.