Мишустин уточнил правила определения ивестпроектов регионов для оказания поддержки

В России увеличен перечень отраслей и проектов, на которые регионы вправе направлять средства, которые высвободились из-за реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее субъектам Федерации продлили период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Высвобождаемые средства им разрешили направлять на создание или реконструкцию объектов, необходимых для запуска новых инвестпроектов в ряде отраслей: сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, туризме.

«Теперь в нем (перечне соответствующих направлений — прим. Т-и) также транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром», — отмечает пресс-служба Правительства.

Кроме того, регионы смогут вкладывать высвобожденные средства в развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров. При этом допустимы траты не только на создание и реконструкцию объектов, но и на их модернизацию.

«Принятое решение послужит для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в регионах», — подчеркивает пресс-служба кабинета.

Для прохождения отбора стоимость нового инвестиционного проекта должна составлять не менее 50 млн рублей. Помимо этого, учитываются такие факторы, как соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, наличие соглашения о намерениях между руководством региона и потенциальным инвестором. В последнем документе должны быть зафиксированы данные о планируемом объеме инвестиций и количестве создаваемых рабочих мест.