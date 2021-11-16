Мишустин установил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год

В 2022 году в России максимальный размер пособия по безработице вырастет до 12 792 рублей. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на портале правовой информации.

В документе отмечается, установить для безработных граждан «минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей».

В этом году безработный мог получить до 12 130 рублей в месяц. Это соответствует МРОТ 2020 года.