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Ру Тат
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Общество
16 ноября 2021  16:23

Мишустин установил максимальный размер пособия по безработице на 2022 год

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В 2022 году в России максимальный размер пособия по безработице вырастет до 12 792 рублей. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено на портале правовой информации.  

В документе отмечается, установить для безработных граждан «минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей».

В этом году безработный мог получить до 12 130 рублей в месяц. Это соответствует МРОТ 2020 года.

 

#пособие по безработице
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