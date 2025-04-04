Мишустин: «Укрепление связей с Абхазией отвечает интересам обеих сторон»
Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму Владимиру Делбе по случаю его назначения на пост премьер-министра Республики Абхазия. Об этом сообщает РИА Новости.
«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Республики Абхазия», – говорится в сообщении. Мишустин выразил уверенность, что работа Делбы на новой должности будет способствовать развитию экономики, социальной сферы и улучшению качества жизни в республике. В завершение Мишустин пожелал новому премьеру Абхазии здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Также российский премьер подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних связей между Москвой и Сухуми, основанных на принципах дружбы, добрососедства и союзничества.
Мишустин отметил, что расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных сферах в полной мере отвечают интересам обеих сторон.
В завершение он пожелал новому премьеру Абхазии здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.