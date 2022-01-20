Мишустин: Труды и талант Шаймиева сделали Татарстан лидером во многих сферах в РФ

Минтимер Шаймиев — выдающий политический деятель, мудрый, волевой и ответственный человек. Благодаря его управленческому таланту, профессионализму и труду республика стала динамично развивающимся регионом, лидирующим в самых разных сферах. Об этом в поздравительной телеграмме в адрес первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«И сегодня вы принимаете активное участие в жизни родной республики, многое делаете для ее развития и процветания, ведете большую общественную и благотворительную деятельность, — заметил Председатель российского Правительства. — Дорогой Минтимер Шарипович! В этот знаменательный день хочется пожелать вам удачи во всем, доброго здоровья, счастья, мира и благополучия».