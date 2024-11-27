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Мишустин: Технологический суверенитет России зависит от её кадрового потенциала
Технологический суверенитет России зависит от кадрового потенциала, существенную долю которого составляют технические специалисты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии колледжей и вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства.
Он подчеркнул, что знания и навыки выпускников должны соответствовать текущим запросам отраслей и конкретных предприятий. «Необходимо уделять самое пристальное внимание», – цитирует главу кабмина его пресс-служба.
По итогам сессии, Минобрнауки и Минпромторгу поручено проработать вопрос о создании научно-производственных объединений как формы взаимодействия инженерных университетов и предприятий реального сектора экономики. С разработкой финансовой модели проекта вышеназванным министерствам поможет Минфин РФ.
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