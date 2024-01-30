Мишустин: Темпы роста ВВП в России превысили среднемировые значения

По итогам 2023 года рост российского ВВП, предварительно, составил 3,5%. Однако есть потенциал для повышения оценки до 4%. Об этом на стратегической сессии о реализации национальных проектов рассказал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Если соотнести с январским обзором Всемирного банка, то это существенно выше среднемирового значения. Кстати, в Европе, которая регулярно вводит в наш адрес различного рода ограничения, рост вообще оценивается на околонулевом уровне», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, динамика показателей связана с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Важную роль в этом играют и национальные проекты.

К примеру, за 2023 год финансовая поддержка МСП по стране составила свыше 1,5 трлн рублей. Более 3 млн граждан зарегистрировались в качестве самозанятых и воспользовались специальным налоговым режимом. А предприятия АПК взяли льготные кредиты на расширение производства товаров на общую сумму более 800 млрд рублей.

Кроме того, установлен исторический рекорд по объему экспорта сельскохозяйственной продукции — 3,9 трлн рублей. При этом около 90% поставок пришлось на долю дружественных стран.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.